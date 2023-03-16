大陸官方微信公眾號「國防部發布」消息，大陸國防部新聞發言人譚克非大校16日主持例行記者會，有記者提問，據報導，美國防部發言人近日稱，中國曾「騷擾」許多國家飛機及船隻，美方致力於擴大與菲律賓、澳洲、日本在內的盟友的雙多邊合作，保持國際海上通道和空中通道暢通。對此，譚克非指出，中國軍隊言出必行，依法依規處置與外軍海空相遇情況，始終做維護世界和平的堅定力量。

譚克非表示，中方對美方這種信口開河、以己度人的錯誤言論表示堅決反對。《新時代的中國國防》白皮書明確指出，中國堅定維護各國依據國際法所享有的航行和飛越自由，維護海上通道安全。中國軍隊言出必行，依法依規處置與外軍海空相遇情況，始終做維護世界和平的堅定力量。

譚克非稱，值得注意的是，在和平與安全問題上，美方依仗自己的軍事霸權力量，在世界各地動輒製造脅迫、封鎖、戰爭，肆意拉幫結派搞「小圈子」，煽動對立對抗，成為世界和地區和平穩定的最大威脅。

譚克非強調，中方要求美方立即停止發表不負責任的言論，停止對中國軍隊的造謠抹黑，停止藉所謂「中國威脅」挑撥地區國家間關係。同心協力，以竟厥功。中國軍隊願與世界各國軍隊一道，認真踐行《聯合國憲章》宗旨和原則，積極履行國際責任和義務，為服務構建人類命運共同體貢獻力量。