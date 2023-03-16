金馬奇幻影展必看的《洛基恐怖秀》再度回歸。（金馬提供）

金馬奇幻影展16日公布精彩特別放映片單，將搶先放映導演奚岳隆結合美食與警匪類型的台劇《美食無間：第1－2集》，看吃貨刑警傅孟柏和殺手王柏傑牽起亦敵亦友的孽緣，和簡嫚書、柯叔元、黃尚禾、陽靚、夏靖庭、王可元一起辦案加辦桌，冷汗和口水直流。

影迷年年搶票的「狂歡場」、「跨夜場」、「K歌場」精彩主秀，今年除了有已累積破萬人朝聖的秒殺招牌秀《洛基恐怖秀》繼續第13年引領狂歡，跨夜場更繼2013年拉斯馮提爾《醫院風雲》後，暌違10年再度推出劇集作品，邀來《親愛媽咪》坎城名導札維耶多藍的首部劇集《羅根醒來的那一夜》「夜有多藍」跨夜場，讓影迷一晚看盡家族橫跨30年的愛恨情仇和驚人祕密。

《羅根醒來的那一夜》跨夜場讓影迷一次追完全五集。（金馬提供）

在影迷許願敲碗下，影展也確定大銀幕復刻好評如潮的《紅磨坊》與《搭錯車》K歌場。《紅磨坊》將把影廳變身成巴黎大舞廳，重現影后妮可基嫚和伊旺麥奎格的動人戀曲，高歌〈Your Song〉、〈Come What May〉、〈Sparkling Diamonds〉等經典名曲，再現吸睛華麗歌舞秀，歡迎影迷一起扮裝加入勁歌熱舞。

適逢華語歌舞經典《搭錯車》上映40周年，金馬奇幻影展也再次獨家推出大銀幕K歌場，和銀幕主角一起飆唱〈酒矸倘賣無〉、〈請跟我來〉、〈一樣的月光〉、〈是否〉、〈變〉不敗金曲，感人故事加上悅耳曲目，保證讓觀眾哭得死去活來，唱到聲嘶力竭。