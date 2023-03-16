根據交通部觀光局統計，台灣旅客今年1月份赴泰國旅遊突破5.6萬人次，較去年同期成長超過60倍，穩坐東南亞旅遊冠軍寶座，睽違3年的「2023泰國潑水節」也將於4月13日起回歸，可望延續泰國旅遊風潮。旅遊體驗電商平台KKday指出，邊境解封後泰國旅遊商品流量較解封前成長超過10倍，陸續推出機加酒、1日遊行程等產品，讓旅客深度遊泰國。

KKday表示，泰國因觀光體驗多、歷史景點豐富、價格平易近人，成為解封後海外旅遊商品銷售前3名的國家，以美食體驗、景點票券、按摩行程、1日遊最受歡迎。為迎接泰國潑水節的旅遊旺季，KKday推出機票與機加酒行程，曼谷來回機票5日加贈機上餐、20公斤行李、網卡，只要9900元起；曼谷機加酒5日搭配市區鄰近地鐵的飯店，搭乘台灣虎航，再加贈機場接送、網卡，每人只要1萬1900元起，販售日期自3月底開始至4月份，出發日選擇4月30日前有機會再折扣1000元。

泰國最熱門的按摩，推薦「芭堤雅-綠洲水療按摩體驗」，運用傳統泰國草藥和天然水療結合，讓身心靈徹底放鬆。（KKday提供／陳祐誠傳真）

針對已規劃好要前往泰國旅遊的旅客，KKday推出旅行eSIM限時8折優惠，還有泰國觀光簽證專人代辦服務，另同步推薦當地深度旅遊體驗商品，包含泰式料理烹飪、水療按摩、叢林飛索、泰服體驗、大象友善半日體驗營等。

想體驗道地的泰國潑水節，KKday推出潑水節限定行程，由專業導遊帶領參觀邦芭茵夏宮、安娜教堂、崖差蒙空寺、瑪哈泰寺、帕席桑碧寺，行程最後還可以跟祈福的大象們來場潑水大戰，體驗獨一無二的潑水節。

KKday指出，泰國潑水節期間人潮會比平時多，在踏上旅程之前，建議先規劃好行程、做好萬全準備，針對旅遊前需準備的觀光簽證與網卡，KKday即日起至4月30日推出eSIM卡限時8折優惠，收取憑證就可立即兌換。若要辦理泰國觀光簽證，擔心要排隊久候，可選擇全台寄送或專人取件的代辦服務，費用1500元起。