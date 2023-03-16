勇士小前鋒威金斯（Andrew Wiggins）因家庭因素暫時脫離戰線，缺席至今剛滿一個月，根據《The Athletic》記者馬可斯湯普生（Marcus Thompson）的說法，勇士球員明白威金斯所遭遇的困境，休息室內並沒有沮喪或是悲憤的情緒。

一名匿名勇士球員接受馬可斯湯普生採訪，談到威金斯缺陣原因時表示：「他目前所經理的事情是非常棘手的。」另名球員則說：「如果我們對於他的缺陣沒有問題，且付他薪資的人（指勇士球團高層）也能了解威金斯的處境，那每個人都應該對他充滿耐心。」馬可斯湯普生指出，勇士球員願給威金斯空間，讓他好好去處理事情，沒有覺得自己被威金斯背叛，並共同袒護著他。

針對外界傳出威金斯可能無法在本賽季回歸，勇士總管邁爾斯（Bob Myers）則反駁此傳言：「我還沒有聽說過他不會回來的消息，確實有一些關於他的猜測，但我仍然不清楚，我還是老話一句，我們會尊重他的個人隱私。」

威金斯上賽季在攻防兩端皆有出色發揮，是勇士重奪總冠軍金盃的功臣之一，原本他有機會獲得一紙平均年薪來到3000萬美元的合約，本賽季前卻以4年1.09億美元的佛心價碼，提前與勇士完成續約，威金斯目前仍處在生涯顛峰，他的留隊維持柱勇士未來爭冠的競爭力。