嘉義市競技疊杯運動代表隊在全國大賽中嶄露頭角，總共獲得6金7銀8銅，整體成績大放異彩，代表隊由14名特教生與21名普通生組成，「普特共融互助」創佳績的情景形成賽場上最美麗的風景，而代表隊6名特教生將代表台灣參加4月舉辦的2023新加坡競技疊杯世界盃比賽。

嘉義市蘭潭國中學生佑安克服身體狀況參加全國競技疊杯錦標賽獲得好成績。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市育人國小學生佑叡在此次大賽中拿下4金1銅。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

2022年總統教育獎得主陳懷恩的爸爸說，這次全國賽中最感動的一幕是視障孩子柏辰與阿嬤的親情力量，阿嬤一路「導航」引領柏辰前進賽場，柏辰用嘴巴代替眼睛，一路上不停的詢問各項大大小小細節，而阿嬤就是他的Siri，只有不斷給他答案，無怨地付出，令他非常感佩。

嘉義市育人國小視障生采稼此次是第二年參加全國大賽。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

育人國小校長楊家豪說，全國競技疊杯錦標賽嘉義市是少數以特教學生和普通學生並重的代表團隊，與來自11縣市共226位選手、還有世界紀錄保持人同場競技，過程中選手互相扶持、鼓勵，共同譜寫屬於他們精采故事，意義非凡。

即將代表台灣參加2023新加坡世界盃疊杯賽的嘉義市選手。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府教育處長林立生表示，黃敏惠市長曾任中華台北特奧會理事長，非常重特教學生的運動權益，鼓勵特教生與普通生融合學習，教育處與學校合作推動競技疊杯運動，帶領特教孩子走出嘉義市，走向世界，讓孩子運動賽會舞台上盡情揮灑他們的熱情及力量，為自己創造生命故事。

嘉義市代表隊完成兩天的全國競技疊杯錦標賽賽事。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

市府教育處表示，此次全國賽於本月11、12日兩天舉行，嘉義市隊共獲得6金、7銀、8銅、4項第4名、8項第5名、6項第6名、4項第7名、4項第8名、4項第9名、2項第10名，整體表現非常優異。