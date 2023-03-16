雲林縣土庫鎮馬光國中校園外雲101鄉道，種植綿延2公里的印度櫻花，每年3月花季，粉色花瓣編織成浪漫的鄉村大道，吸引各地遊客前來觀賞，16日土庫鎮公所舉辦賞櫻記者會，宣布18日賞櫻季正式登場，結合農特產品展售等活動，邀請民眾前來賞櫻花、吃美食。

土庫櫻花季已有10餘年歷史，每年3、4月是印度櫻花綻放時節，馬光國中校門口前印度櫻花大道長達2公里，已成為土庫鎮崙內社區特色景點，不僅是遊客打卡景點，更是社區民眾的後花園，由於部分櫻花已有30年樹齡，社區居民會不定期補種，希望櫻花大道永續綻放。

土庫鎮長陳特凱表示，感謝崙內社區平日對雲101鄉道兩旁印度櫻花的照料，才能有美好的賞花環境，18日櫻花季現場會展示社區農村再生成果、地方農特產市集，讓大小朋友都能在美麗櫻花樹下，看見農民的努力成果與社區營造的凝聚力。當天他將COSPLAY化身「史艷文」與鎮民同樂。

陳特凱說，今年櫻花季活動還包括土庫鎮模範兒童、模範農民表揚，以及各式才藝表演、野餐歡樂派對、日式和服體驗、親子手作DIY體驗、打卡免費玩章魚城堡遊戲墊等，期待能為土庫帶來年輕活力，土庫有好玩的地方、好吃的食物，歡迎全台各地朋友來土庫感受小鎮之美。

崙內社區發展協會指出，印度櫻花原產於大陸與印度，因葉片像羊蹄，又稱羊蹄甲櫻花，盛開期約1.5個月，是很受大家歡迎的觀賞花木，主要種植在庭園與道路，今年沒有雨水打落花朵，花況相不錯，非常適合親子同樂。