中國大陸國務委員兼外長秦剛今在北京會見到訪的香港特首李家超，就涉港外交工作交換意見。秦剛表示，中國大陸外交部始終支持特區政府依法施政，全面準確貫徹落實「一國兩制」，將以國家主席習近平的外交思想為指引，繼續支持、指導、協助香港做好涉港外交工作，堅決維護國家主權、安全、發展利益，促進香港長期繁榮穩定。

李家超表示，感謝中國大陸外交部長期以來對香港特區政府的大力支持，特別是反干涉、維護「一國兩制」，促進香港對外交往與合作。希望在香港涉外事務中繼續得到外交部的指導和支持。