日前有媒體報導「國道6號延伸花蓮1公里要花320億」，高速公路局今（16）日澄清：國道6號南投埔里東延至花蓮，初擬路廊總長約90公里，而非25公里，因此每公里平均造價是約89億元而非320億元；此外跟國外類似穿越中央山脈的工程相比，這個價格不貴。

國民黨立委傅崐萁前（14）日在立法院質詢建議，應興建從南投埔里到花蓮銅門的國道6號，如果經費太高，可以開國際標來做。交通部長王國材回應，初步評估經費，穿越中央山脈要8千億元經費，這個太困難了；行政院長陳建仁指出，花費相當大，已經不是國道基金可以負擔的，如果外國單位開發，讓它經營的話，「目前沒有這樣考慮。」

國道6號分為先期的霧峰─埔里段，以及遠期的埔里─花蓮段，目前先期路段霧峰─埔里段全長37.6公里已全部通車；不過由埔里繼續往東、經過霧社再到銅門銜接花蓮吉安的計畫路線，其中霧社到銅門的25公里處是連省道都還未開闢的路線，目前得繞到中橫而行。

高公局表示，國道6號南投埔里東延至花蓮初擬路廊總長約90公里，而非25公里，依據2013年國工局「國道6號南投段東延至霧社可行性研究東延至花蓮議題初步研析報告」，以及去年高公局委請專業顧問公司於「國道6號東延至花蓮初步評估報告資料蒐集更新及專家顧問諮詢」案中重新評估，總工程經費需求約8000億元，估算每公里平均造價約為89億元而非320億元。高公局強調，該費用將隨穿越中央山脈隧道段實際通過地熱區的長度、溫度及地質條件仍有變化。

高公局表示，另媒體報導引用其他國內案例皆非穿越中央山脈的工程，亦無遭遇高地溫、岩爆、湧水及斷層擠壓狀況；國際上類似穿越中央山脈的工程計畫，以2016年通車的瑞士聖哥達基線鐵路隧道（Gotthard Base Tunnel）為例，主隧道長度超過57公里並穿越阿爾卑斯山脈，施工歷經20年才通車營運，工程耗費約120億瑞士法郎，約合台幣4080億元，每公里平均造價72億元；考量近期國際物價大幅調漲且鐵路隧道斷面比公路隧道小約70％，該工程每公里平均造價將更高於國道6號埔里至花蓮段的每公里89億元。