據監管的檔案和Breakout Point的數據，包括Marshall Wace和Odey資產管理在內的大型對沖基金，已增加了對歐洲銀行的空頭頭寸。
而上述資料尚未涵蓋在周三瑞士信貸暴跌之後的數據。
作空是指投資人從券商借入股票賣出，期望在股價下跌之後再來購回股票，藉此獲利。
資料顯示，Marshall Wace針對銀行股的作空頭寸，針對的銀行包括奧地利的BAWAG銀行、義大利的FinecoBank、瑞典的Handelsbanken、西班牙的CaixaBank、英國的國民西敏寺銀行(NatWest)，和波蘭的PKO Bank Polski等。
據標普全球市場情報的資料，截至周二收盤，包括義大利Mediobanca、法國巴黎銀行、瑞士信貸、英國的Close Brothers、德意志銀行等，有最高比例的股票被借給作空者。
根據S3 Partner的研究，依照市場價格計算，持有瑞士信貸空頭頭寸的交易員，本月至今獲利可能高達2.386億美元，以及最多1.924億美元的年初至今的獲利。
到周三為止，歐洲的銀行股的價值蒸發了約1200億歐元。
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