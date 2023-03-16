近期金控股利水準成為左右金融股股價的關鍵，富邦金控16日法說中法人也關心股利議題。對此，富邦金控總經理韓蔚廷表示，目前內部還在規劃當中，股利政策對公司來說主要是希望中長期能維持穩定，但必須還考慮財務的狀況與投資人的期望，目前可以確定的是目前帳上可分配的未分配盈餘有1200億元，不需要動用到法定盈餘公積，確定的股利水準預計在下個月定案。另外，富邦產險因為防疫保單的龐大理賠，預計將進行增資，也將在下月董事會後通過對外公布。