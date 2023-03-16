受到「文心一言」表現不如預期影響，百度港股16日盤中一度重挫逾10％。截至16日下午2時39分，百度港股跌5.76％至125.9港幣領跌大盤，恒生指數跌1.89％至19,169.79點。
每日經濟新聞報導，16日下午，被市場視為陸版ChatGPT的「文心一言」發表會在百度科技園舉行。李彥宏指出，百度在過去十幾年間一直在AI（人工智慧）研發上持續投入，文心大模型的第一個版本在2019年就發表，此後每一年都要發表一個新版本。
大陸互聯網巨頭百度創辦人李彥宏16日坦言，自己在內測過程中體驗到的「文心一言」（百度生成式AI產品）的能力來說，（目前）確實不能叫作「完美」，發表是因為有市場需求。百度各產品線都在等待這樣的技術，客戶也在等待，因此要盡早推出。
受到「文心一言」表現不如預期影響，百度港股16日盤中一度重挫逾10％。截至16日下午2時39分，百度港股跌5.76％至125.9港幣領跌大盤，恒生指數跌1.89％至19,169.79點。
每日經濟新聞報導，16日下午，被市場視為陸版ChatGPT的「文心一言」發表會在百度科技園舉行。李彥宏指出，百度在過去十幾年間一直在AI（人工智慧）研發上持續投入，文心大模型的第一個版本在2019年就發表，此後每一年都要發表一個新版本。
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