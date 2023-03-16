大陸互聯網巨頭百度創辦人李彥宏16日坦言，自己在內測過程中體驗到的「文心一言」（百度生成式AI產品）的能力來說，（目前）確實不能叫作「完美」，發表是因為有市場需求。百度各產品線都在等待這樣的技術，客戶也在等待，因此要盡早推出。