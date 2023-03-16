台積電創辦人張忠謀今（16日）出席半導體世紀論壇，與《晶片戰爭》作者Chris Miller展開世紀對談。張忠謀笑說，這本書很精彩，但過度強調台灣政府的角色，其實政府只是不甘願的投資者，台積電才剛上市，政府巴不得立刻賣光手中持股，為了要讓政府加速賣股，也成為當年台積電赴美國掛牌的原因。

經濟日報報導，張忠謀表示《晶片戰爭》這本書很棒，不過有些小小地方要修正，內容過度強調政府在台積電創立過程中所扮演的角色。張忠謀說，其實政府只是投資者的角色，而且還不是心甘情願的投資者。

張忠謀回憶，「真正催生台積電的幕後推手是李國鼎先生，當年他是政府裡唯一支持我、相信我的人，才讓政府願意投資55億台幣、取得48%股權。」

報導指出，張忠謀透露，台積電1994年在台灣上市後，政府巴不得把手中股票全賣光，為了讓政府更快速賣股，台積電就赴美掛牌，這也是當初在紐約上市的原因。後來政府持股降到6%，他就提醒不要再賣了。

截至2023年2月，行政院國發基金持股台積電6.38%、1653710張。

據台積電官網披露，台積電於民國83年9月5日在台灣證券交易所掛牌上市，其美國存託憑證（ADR）於民國86年10月8日在美國紐約證券交易所(NYSE)掛牌交易。