內政部提醒，2023年研發替代役已開放申請，名額2600人，提醒西元2004年以前出生且碩士以上學歷有意願申請的役男，儘速至「內政部研發替代役資訊管理系統」（https://rdss.nca.gov.tw）或至研發替代役APP報名，讓自己服兵役可以多一項選擇。

內政部表示，研發替代役制度自2008年實施迄今，已有4萬多位役男在1700家以上用人單位服役，累計發表4951件專利、論文1萬237篇，每年為企業創造千億以上的產值，更有超過7成於役期屆滿後選擇留任用人單位，延續個人職涯發展。

內政部指出，役政署2023年持續鼓勵各產業用人單位申請員額，進用理、工、醫、農、文、法、商等各領域役男，這次核定研發替代役用人單位中，主要有半導體、機械、資訊、光電及電子等民間產業，其中包含台積電、聯發科、瑞昱半導體、友達光電等國內各大產業廠商，另外也不乏如中山科學研究院、中央研究院、工研院等研究機構。

不過，申請資格僅限西元2004年以前出生的碩士役男；2005年1月1日以後出生的役男就無法申請研發替代役。