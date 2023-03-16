白冰冰、陽帆主持的中視《我愛冰冰Show》上周改版首播收視開紅盤，即使遇上世界棒球經典賽台灣對戰荷蘭轉播，節目4歲以上平均收視仍高達1.90，當集邀來不老頑童黃西田，寶刀未老的他歌聲數十年如一日，讓人陶醉，官方臉書有粉絲敲碗希望能再邀他上節目。
另外忠實觀眾看了首集播出直呼「冰冰Show是創新優秀的好節目」、「新改節目好看、好聽又熱鬧」。這周節目推出「那些年的回憶殺」，一開場陽帆就舉例：「像冰冰姐唱了〈First Love〉也是一種回憶殺。」白冰冰則提到從前與宇多田光的母親藤圭子一起錄影的過往，許多回憶湧上心頭。
人氣CP李子森、杜忻恬節目再合體，俊男美女讓粉絲頻頻敲腕希望兩人開花結果，李子森就透露，曾經去買自助餐時，老闆娘還直接問他何時要娶杜忻恬。杜忻恬也遇過粉絲私訊，說家裡的長輩真的很想知道兩人有沒有譜，讓杜忻恬不知如何回覆，深怕說出實情會讓老人家失望。
節目不光歌唱環節受到觀眾喜愛，藝人即興的歌中劇也特別有「笑」果，像是唱「農村之歌」時，製單為了呈現農村樣貌，真的抱來3隻雞到攝影棚，陳孟賢、蔡佳麟演唱「農村曲」時，雞隻還隨著節奏擺動，畫面十分逗趣。《我愛冰冰Show》每周六晚間8點在中視播出。
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