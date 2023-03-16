投資銀行NatWest Markets認為，聯準會鷹派可望短期不再主張升息，肯定對那些非常在意美國政策利率走向的亞洲國家，可以暫時鬆一口氣，像是印尼、韓國以及菲律賓央行等。

泰銖換匯交換現在預估未來6個月期間，泰國應只會調升30個基本點，較2月底預測的上升65個基本點要低很多。至於馬來西亞的令吉交換合約中，將來12個月內有可能會調降15個基本點，上周則還是認為會升15個基本點。

高盛指出，在美國兩年期公債殖利率大幅下降之後，亞洲固定收益市場在過去一周上演反彈行情，由此可看出，代表升息的鷹派式微，就像泰國一樣。或者，表示降息的鴿派崛起，如同韓國。

美國公債與亞洲貨幣之間的連動性，在過去一年期間變得愈來愈相反。拿美國兩年期的與彭博社亞洲美元指數來比較，本周是2016年以來最極端的。這也表示，美國殖利率飆升，亞洲匯市恐將出現大規模虧損。

亞洲區通貨膨脹似乎到頂，也是該地債券的另項利多消息。例如，中國大陸、菲律賓、韓國、台灣以及泰國，2月消費者物價都低於彭博社的彙編資料。同時，也讓這些區域的央行，打消再次升息的念頭。

不過，部分經濟體還是有通膨壓力，像是印度2月物價已連續兩個月都高於預估值。不過，愈來愈少人認為亞洲國家的利率還會再上升。同時，也代表亞洲債市的表現可以期待。