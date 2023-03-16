人類自1972年阿波羅17號完成登月任務後，50多年以來再也沒有登上月球。不過美國太空總署（NASA）決定重啟登月計畫，在2025年將首位女性和有色人種太空人送上月球南極。為了計畫順利進行，NASA也和民間公司Axiom Space合作設計新一代太空衣，並在昨（15）日舉行了發表會。

NASA與民間公司Axiom Space合作設計新一代太空衣，並在昨（15）日舉行了發表會。

綜合外媒報導，這是美國自1981年來，首次設計全新的太空衣，除了配備上做了不少改良之外，同一件太空衣也能適應更多體型。過去NASA曾打算執行只有女性參與的太空漫步（2019年），卻因為裝備尺寸不合，只能臨時讓男性太空人替補上陣。

新款太空衣在頭盔內部鑲有頭燈，另配上高解析攝影機，方便地球的團隊同步觀看月球影像。此外，太空衣的設計也更注重隔熱與保暖。負責相關計畫的NASA團隊經理科爾尼（Lara Kearney）表示，「月球是個危險的地方，而南極更是充滿挑戰。太空衣需要良好的保暖設計，同時我們也要提高機動性，方便太空人行動。」「阿提米絲3號」（Artemis-3）計畫的目的地是尚未有人類涉足的月球南極地區，也是唯一陽光照射不到的地方。

而新款太空衣也讓人眼睛為之一亮，採用了黑色搭配藍色和橙色飾條的設計，看起來相當時尚，不過這只是為了展示目的。Axiom Space表示，「為了反射熱能，保護太空人免受極度高溫的傷害」，太空人依然會穿著白色的太空衣。NASA於去年9月委託Axiom Space製造新一代太空衣，簽約金為35億美金（約新台幣1071億）。