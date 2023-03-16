金門縣警局昨(15)日晚間執行威力掃蕩，在金湖鎮伯玉路段執行臨(路)檢勤務，盤查1女駕駛時發現該女子臉色蒼白、精神不濟，經詢問後女駕駛表示身體不適急欲就醫，值勤女警擔心其安危，臨時充當「代駕」急速將其送醫診治，路過民眾聽聞後直呼人民保母「揪感心」。

金湖分局指出，轄下金湖派出所於3月15日晚間，在金湖鎮伯玉路段執行「署頒幫派組合專案擴大臨(路)檢」勤務時，於22時10分許發現一自小客車行車飄移、大燈未亮，直覺可疑，遂將其攔停盤查時，只見一名林姓女駕駛情緒焦躁、臉色蒼白、精神不濟，經詢後得知林女係因血壓飆升至240mmHg，身體不適急欲趕往金門醫院就診。

林女對於警方適時伸出援手深表感謝，更對於親駕送醫女警之暖舉表示感激。(圖／警方提供)

警方帶隊幹部見狀研判林女如繼續駕車怕會發生事故，為保護當事人及其他用路人安全，與林女商討後，遂派遣在場女警謝旻臻代為駕駛，急赴金門醫院急診室醫治，女警更沿途安撫情緒以防林女情緒緊張。林女對於警方適時伸出援手深表感謝，更對於親駕送醫女警之暖舉表示感激。

警方呼籲，民眾如遇身體不適或精神不濟切勿駕車，應找代駕、救護車或搭乘大眾運輸等工具，馬路如虎口，稍一不慎就容易發生事故，更會造成其他用路人之安全危害，請大家特別留意自身狀況再上路。