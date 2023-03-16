金控去年員工平均薪資福利排行榜出爐！14家金控員工平均薪資有13家都在百萬元以上，其中兆豐金以平均員工薪資153.6萬元居冠，薪資第二名由第一金以151.6萬元拿下，第三名則是中信金的149.6萬元，去年金控薪水普遍縮水，僅第一金控、國泰金控薪資呈現正成長，分別成長1.34％、0.3％。國泰金控指出，近年外在環境劇烈變動下，國泰金連續兩年平均員工年薪皆為正成長，2022年更是少數正成長的金控之一。國泰金的業務範圍寬廣，涵蓋銀行、壽產險、證券、投信等多元業種，員工也由不同職系、職種所組成，且海外據點多為東南亞國家，諸多因素影響薪資水平，然2022年度國泰世華獲利表現相較2021年增加，也反映在員工薪資獎金，因此，若僅透過全體員工之薪資平均數或中位數，實難以反映實際薪資樣態或市場競爭力。國泰金控近年不斷從職場環境、科技系統、作業流程、文化溝通等多方面提升員工體驗，投入的心力有目共睹，根據內部員工調查數據，超過八成的同仁滿意公司內部機制，也連續兩年成為人力銀行調查「畢業生夢幻企業」第一名，是Z世代最想加入的金融業首選。