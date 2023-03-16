該局進一步說明，電動小客車完稅價格如超過140萬元，超過部分除依同條例第12條第4項規定按小客車稅率減半徵收貨物稅，如民眾汰換舊車購買新電動小客車，且符合同條例第12條之5規定，亦可適用減徵新車貨物稅（5萬元為限）之優惠。