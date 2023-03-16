該局進一步說明，電動小客車完稅價格如超過140萬元，超過部分除依同條例第12條第4項規定按小客車稅率減半徵收貨物稅，如民眾汰換舊車購買新電動小客車，且符合同條例第12條之5規定，亦可適用減徵新車貨物稅（5萬元為限）之優惠。
電動小客車貨物稅享優惠
財政部北區國稅局表示，為鼓勵民眾購買電動車，達成節能減碳目標，於2025年12月31日前購買完全以電能為動力的新電動小客車，依貨物稅條例第12條之3規定，完稅價格新台幣140萬元以下部分，免徵貨物稅。
財政部北區國稅局表示，為鼓勵民眾購買電動車，達成節能減碳目標，於2025年12月31日前購買完全以電能為動力的新電動小客車，依貨物稅條例第12條之3規定，完稅價格新台幣140萬元以下部分，免徵貨物稅。
該局進一步說明，電動小客車完稅價格如超過140萬元，超過部分除依同條例第12條第4項規定按小客車稅率減半徵收貨物稅，如民眾汰換舊車購買新電動小客車，且符合同條例第12條之5規定，亦可適用減徵新車貨物稅（5萬元為限）之優惠。
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