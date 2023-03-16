中國天氣網消息，16日早晨到下午，河南、山西、陝西、湖北等地部分地區出現雨雪天氣，降雪主要出現在陝西東南部、山西南部和河南西部一帶。山西省氣象台已於上午8時40分發布暴雪黃色預警；河南省氣象台11時發布暴雪藍色預警：截至11時30分，山西、陝西、河南共有40個暴雪預警生效中，其中，商洛、洛陽、三門峽多地發布暴雪橙色預警訊號。

河南省氣象台預計今天白天到夜裡，三門峽、洛陽、平頂山、南陽北中部、鄭州、許昌西部、濟源、焦作西部、新鄉西部、安陽西部部分縣市將出現5毫米以上降雪，其中三門峽、洛陽、鄭州西部、平頂山西部、南陽北部將出現10毫米以上降雪。提醒注意防範。

中國天氣網氣象分析師王偉躍介紹，降雪主要是偏南暖溼氣流加上低層滲透南下的冷空氣共同影響導致的，也有部分地區是地形原因，比如海拔比較高的山區氣溫更低，就容易出現降雪。

隨著冷空氣南下，部分地區也會出現雨雪轉換，降雪區域將進一步向南鋪展。例如河南澠池，今凌晨到5點左右為降雨，從早上6點前後至10時都是降雪，累計降雪量已經達到了9毫米。

正觀新聞報導，16日中午，河南省氣象台的專家分析稱：本次降雪主要是低層南下冷空氣和較強偏南暖溼氣流共同造成的。昨日冷空氣南下造成溫度驟降，在近地面形成冷空氣墊，強偏南暖溼氣流攜帶的充沛水汽在冷墊上迅速爬升，發生凝結或凝華，再降落到地面，形成降雪。另外，西部山區氣溫更低，出現降雪的時間就更早，中部的降水相態將隨著氣溫的進一步降低而逐漸由雨轉為雨夾雪或雪。

中國天氣網介紹，三月飛雪還被叫做「桃花雪」，桃花盛開時風吹花瓣紛落如雪，後來人們就把和桃花一同飄落的雪花也稱之為桃花雪。都3月了，這時下雪會不會反常？這時正處於冷暖交替季節，下雪是很正常的事情，往年還有4月下雪的情況。

受雨雪和冷空氣影響，河南、陝西等地降溫明顯，像是陝西商南昨天午後還有22℃，今天上午10時氣溫降至不到1℃，河南西部今天最高氣溫也將僅有3-6℃。

據中國天氣網，3月16日，河南洛陽、平頂山、三門峽等地發布暴雪紅色預警。 欒川縣氣象台16日11時47分發布暴雪紅色預警訊號：目前欒川本站降雪量14.1毫米，預計6小時內我縣所有鄉鎮、街道累計降雪量將達15毫米以上，且降雪持續，對交通或者農業有較大影響。

盧氏縣氣象台16日12時30分升級發布暴雪紅色預警訊號：6小時內盧氏縣城關、東明、獅子坪、徐家灣、雙龍灣、官道口、杜關、范里等部分鄉鎮降雪量將達15毫米以上，且降雪持續，將對交通或農牧業產生較大影響。

河南省洛陽市嵩縣氣象台發布暴雪紅色預警訊號

嵩縣氣象台16日13時35分發布暴雪紅色預警訊號：目前降雪量已達14.2毫米，預計6小時內所有鄉鎮降雪量將達15毫米以上，且降雪持續，對交通或者農業有較大影響。

汝州市氣象台16日13時36分發布暴雪紅色預警訊號：預計未來6小時內，汝州市所轄鄉鎮和街道降雪量將達15毫米或以上且降雪持續，對交通或者農業有較大影響。

靈寶市氣象台16日13時40分升級發布暴雪紅色預警訊號：6小時內靈寶市豫靈鎮、故縣鎮、西閻鄉、陽平鎮、焦村鎮、函谷關鎮、城區（澗東區、澗西區、城關鎮）、川口鄉、寺河鄉、五畝鄉、蘇村鄉等大部分鄉鎮降雪量將達15毫米以上，且降雪持續，對交通和農業有一定影響。