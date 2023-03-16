桃園市龜山區產業道路經常被民眾亂丟垃圾，環保局環境清潔稽查大隊立即清理並啟動科技執法，在汙染熱點架設縮時攝影機，24小時全時段、零死角錄影監控，短短2天成功揪出4起亂丟垃圾案件，依違反廢棄物清理法最高可處新台幣6000元罰鍰。

環保局表示，龜山產業道路因較為為偏僻，常有沒公德心的民眾趁四下無人亂丟垃圾，造成環境髒亂不堪，環保局環境清潔稽查大隊為了揪出這些破壞環境的害群之馬，選定屢遭陳情的汙染熱點，在隱密處架設縮時攝影機，2天內就拍下4起騎機車的民眾肆意將垃圾包丟棄在路旁。

環保局說，4起違規案件將依違反廢棄物清理法逕行舉發，裁處新台幣1200到6000元罰鍰，未來將隨時轉移陣地、神出鬼沒，24小時科技執法，讓沒有公德心的民眾無機可乘。

環保局強調，科技執法的目的不是為了告發處分，而是希望民眾不要心存僥倖亂丟垃圾，以達到源頭嚇阻的效果，同時也呼籲市民朋友能夠體恤清潔隊員的辛勞，別讓他們為撿垃圾疲於奔命，更不要貪圖一時方便以身試法，以免破壞環境又傷了荷包。