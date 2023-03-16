國中排球甲級聯賽（JHVL）、高中排球甲級聯賽（HVL）決賽將於本月27日起陸續在台北和平籃球館舉行，雲林縣麥寮高中國中部及高中部男子排球隊皆以優秀成績進入6強決賽，16日由雲林縣長張麗善授旗，期待「雲林上場、精彩飛揚」，隊員們則士氣高昂準備北上大展身手，希望拿下佳績為雲林爭光。

111學年國中排球甲級聯賽與高中排球甲級聯賽決賽，分別將於本月27日及31日登場，是匯集全台優秀選手的排球盛事，今年麥寮高中選手賽前加強練習，務求保持最佳狀態，此行共計67人參與，包括教職員10人、教練4人、高中部選手26人、國中部選手27人，地方無不寄予厚望。

張麗善表示，期許所有參賽選手能展現最佳身手，也感謝教練們平日對選手們細心指導，才能在今年的排球甲級聯賽預賽締造佳績，國、高中隊雙雙闖進6強決賽，希望選手能以挑戰者的心態去面對，從中學習並享受比賽過程，累積經驗讓自己愈來愈強。

張麗善說，過去雲林縣運動成績非常亮眼，從田徑傳奇李福恩、羽球球王李謀周，到新世代的陳彥博、陳奎儒、鄭竹玲、蔡瀞瑢、楊睿萱，都是體壇菁英，經常代表台灣到世界各地征戰，他們是雲林之光、台灣之光，更是大家的楷模。

張麗善指出，雲林縣政府十分重視體育發展，逐年提高體育預算、改善運動場館、充實各項體育設施、選手銜接訓練規畫等，更爭取到114全國運動會主辦權，為了提供最佳的賽事品質，目前正緊鑼密鼓籌備，希望透過辦理體育賽事，提升縣內運動風氣，增加雲林縣能見度，讓大家都看到雲林子弟的努力。