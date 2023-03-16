星宇航空今（16）日宣佈與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊及美國職籃NBA洛杉磯快艇隊展開合作。星宇航空同時與洛杉磯兩支最受歡迎的運動球隊簽約，成為道奇隊2023年及快艇隊本季及2023-2024球季的航空合作夥伴，希望能吸引當地熱愛體育活動的民眾關注，扎根洛杉磯市場，帶領更多人認識星宇航空。

星宇航空翟健華執行長表示，身為新踏入美國市場的航空公司，非常高興能同時與洛杉磯快艇隊及洛杉磯道奇隊達成合作，此創舉不僅能拉近亞洲球迷與兩支人氣球隊的距離，也可讓球隊廣大的球迷們認識星宇航空，推廣自台北轉機前往更多亞洲大城市的飛航服務，將星宇航空機上的台灣在地優質品牌推廣至全球。

星宇航空同時宣布自6月1日起，台北-洛杉磯往返航班將推出多項球隊聯名系列機上備品，台北出發航段提供快艇隊主題備品，洛杉磯出發航段則提供道奇隊主題備品。旅客可於報到時獲得球隊聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙，於機上則有球隊紙杯、攪拌棒、撲克牌、紙巾及兒童餐盒…等，皆融入道奇隊與快艇隊的LOGO及主題配色，使旅客可以在機上享受濃濃的洛杉磯球隊氛圍。除此之外，購買自台北出發來回機票的頭等艙旅客，若想感受道奇隊主場賽的熱血氛圍，星宇航空將限量贈送例行賽球票，旅客可主動向專屬客服提出想觀看的場次，即有專人協助安排預訂。

洛杉磯快艇隊首席全球夥伴關係營運長 (Chief Global Partnerships Officer) Scott Sonnenberg表示，快艇隊非常榮幸能與星宇航空進行合作，星宇航空的台北-洛杉磯新航線可幫助全世界的快艇迷們抵達洛杉磯，體驗洛杉磯熱情的運動文化及星光熠熠的人文氛圍。

洛杉磯道奇隊全球夥伴關係資深副總 (Senior Vice President Global Partnerships) Corey Norkin表示，非常歡迎星宇航空加入道奇的大家庭，也十分期待星宇的台北-洛杉磯新航線。道奇隊與台灣的淵源可追溯至2002年，曾簽下台灣首位登上大聯盟的選手，很高興且榮幸在多年後能首次與台灣航空公司合作，使全球道奇迷可搭乘星宇航空到洛杉磯體驗道奇球場的魅力。