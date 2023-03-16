大橋國小志工家長拿出建築物模型，向學生介紹日本最具傳統建築特色的松本城。（北市大橋國小提供）

新冠肺炎疫情防疫措施解封，不少國人喜愛到日本旅遊，台北市大橋國小特別在校內圖書館舉辦「來去日本走走」主題書展，將入口布置成鳥居模樣，也把手洗舍、櫻花樹搬進來。校方並透過日本台灣交流協會協助，展示戰國時期將軍服、忍者裝及女兒節人偶等各項道具，讓學生深入瞭解台灣與日本文化的異同，為與日本長野縣上山田小學、沖繩縣西原小學交流做準備。

大橋國小分別與日本長野縣上山田小學進行國際教育課程交流，以及日本沖繩縣西原小學國際筆友交流，校方說，為了讓學生與日本增進互動，才將主題書展主題定為「來去日本走走」，時間從13日開始至4月14日，在這1個月時間學生更能了解日本文化。

該書展主要分為4大主軸，第一是「關於日本的大小事」，介紹日本地理位置、憲政體制、國花與代表動物及觀光景點。大橋國小表示，孩子可透過圖解知道日本面積約是10.5個台灣大，並與數學結合，讓各年級孩子兌換貨幣，認識日本貨幣。

第二為「日本流行什麼」，比較台灣與日本的動漫大師劉欽興與宮崎駿，以及日本忍者在早期社會地位、服裝、武器、戰術等。大橋國小表示，孩子在此認識劉欽興筆下《阿三哥與大嬸婆》、《機器人阿金》等早期漫畫作品，及宮崎駿創作歷程及其作品特性。

第三「日本文化面面觀」，介紹日本傳統服裝和服、浴衣與藝妓文化，台灣則是旗袍及歌仔戲文化，也介紹日本婚喪喜慶、神社參拜及洗手舍洗滌順序、茶道等，深入瞭解日本與台灣文化差異。

最後是「日本小學生的一天」，學生可了解日本學校作息、營養午餐、制服、書包與上學習慣，並公布日本小學生嚮往職業調查結果，校方表示，藉此讓孩子思考將來想從事哪些職業與進行投票。

二年級學生認為書展有趣，表示非常想到日本看美麗櫻花雨；也有學生說，將來想當帥氣的忍者或將軍。協助籌辦的書展志工家長表示，本次書展是團隊腦力激盪的成果，除了平面展示，還有立體體驗以及大型布展，非常豐富。看到小朋友們看展時的驚呼，就覺得很有成就感。

大橋國小補充，開展當天舉辦文化體驗活動，像是製作忍者武器手裡劍、台日貨幣兌換、和服和忍者裝試穿以及動手做和菓子，加深孩子對日本認識，期待孩子透過主題書展了解日本，也愛上閱讀。