嘉義縣水上鄉已封閉多年的律潔垃圾掩埋場昨下午傳出火警，目前還在持續悶燒中，初步推測疑似附近私人墓地火災延燒過來，強烈臭氣、塑膠味讓許多水上鄉親直呼難以忍受，連鄰近的台南市白河一帶也遭空汙波及，嘉縣環保局已透過空氣品質微型感測器進行空品監測，目前也出動怪手邊開挖、邊澆水，想辦法讓火勢盡快撲滅。

水上鄉長林緗亭說，這處掩埋場大概已30年，雖已封場覆土，但底下垃圾堆積如山，且內部有許多沼氣，幾乎每1年都會燒一次，由於垃圾掩埋場屬深層火災，必須進行挖掘才能有效滅火，否則就會持續悶燒，以往經驗都要燒個2、3天才能完全熄滅。

林緗亭說，比較難處理的地方是，沼氣開挖，還可能會氣爆，所以昨環保局有提醒必須注意開挖安全，避免爆炸，指這幾天空氣品質會非常不好，辛苦大家了！

由於空氣逸散，附近白河一帶也飄散臭味，嘉縣環保局透露，有接到台南市環保局反映，說垃圾掩埋場火災讓水上鄉交界的台南地區空氣品質變差，由於這天空氣品質本來就不好，目前已透過空品微型感測器進行監測，尚未發現有達到空氣汙染數值的狀況。

林緗亭說，目前南部地區大缺水，嘉義縣1月至3月火警通報案量卻是去年同期的2倍以上，讓消防人員疲於奔命，而掩埋場火災雖初步研判是墓地火警延燒，仍建議環保局等相關單位查清楚火災是不是人為造成，甚至有無管理不當疑慮。