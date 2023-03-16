陸委會副主委梁文傑。（陳冠宇攝）

陸委會今日公布「開放『小三通』客運中轉具體規劃」，自本月25日起，國人及其陸配等可搭乘小三通及「中轉」；陸委會說，這次決定是考量疫情控制及清明節民俗追思需求。

陸委會副主委梁文傑表示，在疫情控制並考量清明節民俗追思需求，行政院責成大陸委員會會同相關機關規劃在清明節前開放「小三通」客運中轉之政策，以方便國人的行程安排。該規劃自3月25日起實施。

可搭乘之旅客方面，梁文傑說明，除「金馬地區民眾春節交通專案」適用對象外，擴大至國人及其陸配等亦可搭乘及「中轉」。惟若該陸籍人士係依「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」規定申請入出境許可，不得中轉台灣本島（與疫情前規定相同）。

至於航班安排，梁文傑說，金廈航線由每日至多1班，調增為每日至多6班。金泉航線由每週至多2班，調增為每週至多3班。馬祖航線的福澳-琅岐及白沙-黃岐航線，由每週合計至多4班，調增為每週至多14班。他指出，航班排班本於對等原則，由雙方航商輪流開航。

這次計畫有臨時加班船機制，梁文傑說明，因應節假日或連續假日及特殊情況之旅運需求，得由業者報航政機關同意後，臨時機動加開航班，但以1班為限，且該加班船不受前開航班額度限制。

至於澎湖不定期航線，梁文傑說，澎湖無固定航班，得依需求以包船專案方式向航政機關提出申請（搭乘旅客身分仍比照金馬航班規定辦理）。

梁文傑表示，政府綜合評估疫情可控、國人權益及兩岸往來需求等因素後，已陸續放寬陸港澳籍人士入境及兩岸交通往來限制。有關陸籍人士申請至金門、馬祖或澎湖從事交流活動，涉及疫後兩岸人員健康、有序交流之恢復，政府正持續依疫情發展及整體局勢等因素進行檢討，妥慎評估、漸進恢復兩岸間人員往來與交流。