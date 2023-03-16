高雄市政府勞工局為輔導業者提升工作環境安全與健康，每年皆遴選招聘具安全衛生專業背景的熱心人員擔任工安輔導員，並組成「雄愛勞工輔導團」，協助企業改善工作環境，今年共計招募51人加入，服務的對象將以員工未滿100人之中小企業為主，除提供到府輔導外，針對符合補助資格的企業，也可協助申請改善安全衛生設備的補助。

為輔導業者提升工作環境安全與健康，高雄市政府勞工局每年皆遴選招聘具安全衛生專業背景的熱心人員擔任工安輔導員，並組成「雄愛勞工輔導團」，協助企業改善工作環境，今年共計招募51人加入，於15日在高雄圓山大飯店頒予聘書，並自即日啟動安全衛生現場診斷輔導服務。

勞工局表示，所遴選的輔導員皆是專業的職業安全衛生人員，並有豐富的現場管理經驗，服務的對象將以員工未滿100人的中小企業為主，除提供到府輔導外，針對符合補助資格的企業，也可協助申請改善安全衛生設備的補助。

資深輔導員王永發說，記得2013首次參加輔導團訓練課程時，授課的老師在白板上寫了「功德」、「救人」4個字，深深嵌入自己心底，也自覺從事這份工作的意義重大，幾年來靠著這一份熱心，協助事業單位發現並改善存在工作場所的工安盲點，為勞工朋友改善工作環境，在現場輔導的時候，要善用溝通技巧，不厭其煩地加強說明政府對改善設施的經費補助方案及應加強防範的工安事件。

勞工局指出，輔導團輔導的事業單位對象，主要為勞工人數未達100人之中小企業，同時以作業風險高的事業單位優先，透過「服務宅配到府」的方式，主動拜訪、入場輔導、診斷工安問題，提供改善方案及諮詢服務，為中小企業打造量身訂做的職業安全衛生管理基礎，每年約可輔導700場次以上，特別感謝各位輔導員的熱心幫助，願意奉獻時間與心力，同時也要呼籲中小企業，歡迎向輔導團申請免費的到府服務，維護與提升工作場所的安全與健康。