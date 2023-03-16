國民黨昨日成立選策會，名單引發不滿，新北市長侯友宜今天在臉書開嗆，拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現。對此，被視為侯家軍的新北市議員呂家愷也說，新北市部分議員已有連署反映，不希望有任何事跟黑金綁在一起，盼往好的方向走。

侯友宜在臉書表示，國家人民的利益永遠超越黨派，更沒有個人，政黨絕對不能因為黑金影響國家的利益，本質如果不能清明，就會為人民所唾棄，希望黨要戒之、慎之，必須重新思考，以正確的態度，走出對的路。

呂家愷表示，國民黨今年的目標很明確，希望在2024年下架民進黨，所以任何決定都應該小心為甚，步步為營，昨天黨中央的決定，新北市府部分議員已連署給予黨中央建議，就像侯友宜說的，人民的利益都在黨意之前，不希望有任何事跟黑金綁在一起，沒有政黨希望被黑金綁架。

據悉，連署名單有市議員呂家愷、戴湘儀、陳偉杰、廖先翔、黃心華等人，內文希望黨中心審慎考慮決策會人選，避免提名有爭議人選。

呂家愷強調，他們的力量很渺小，因此呼籲有志一同的朋友一起發聲，希望往好的方向走。