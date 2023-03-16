電動機車龍頭Gogoro 今（16）日揭曉 2023 年通路佈局，推出全新店型「Gogoro 社區店」，首度在全台鄰里廣設免預約的電車行，讓電動機車體驗更親民便利。首波40家 Gogoro社區店涵蓋由北到南七個縣市，即日起正式開幕，今年底將展店150家，讓Gogoro全台服務據點數量直接翻倍。歡慶社區店上線，Gogoro車主於開幕首三個月前往此40家社區店，即享定期保養免工資。

從2015年揭幕首家直營門市「全球體驗中心」，到2018年開放授權加盟模式，2021年以「特約推廣站」協助推動傳統機車行轉型，Gogoro不斷擴大通路服務版圖，為越來越多消費者選擇電動機車打下深厚基礎。Gogoro台灣總經理姜家煒表示：「過去十年，台灣電動機車市佔率從不到1％成長到 12％，運具電動化趨勢已經很明確。要讓電動機車進入主流消費市場，關鍵就是創造有感的服務，讓民眾覺得方便、貼心。」

姜家煒強調：「我們從每天跟消費者互動最多的實體通路出發，結合講求效率的快商務趨勢，在 2023年全面升級通路體驗、拉近與客人的距離，以最接地氣的『Gogoro社區店』做大家的好鄰居，把隨到隨修的電車行直接開到你家樓下，提供更即時的維修保養服務。」

姜家煒表示，過去一個月用超過『每日一店』的速度在全台灣開出了40家社區店，年底更將達成150家，加上既有的141間Gogoro門市，屆時全台Gogoro服務據點將翻倍到近300個，有信心今年大家會看到很不一樣的Gogoro，期待有更多希望加入電車通路的夥伴一起打拚，加速產業經濟永續發展。