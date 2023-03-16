大陸商務部新聞發言人束玨婷16日主持例行記者會表示，商務部正會同有關部門，針對地方和企業需求，研究穩外貿政策，推動外貿穩規模、優結構。她表示，有信心保持住外貿穩定發展勢頭，為鞏固經濟企穩回升態勢作出新的貢獻。

束玨婷稱，今年前兩個月，中方進出口總額同比下降0.8％。據企業反映，外需走弱、訂單下降是今年中方外貿面臨的突出挑戰。

束玨婷指出，外貿開局平穩展現了較強的發展韌性。一方面，規模保持穩定。另一方面，結構持續優化。民營企業更加活躍，與新興市場貿易往來更加密切，跨境往來更加暢通，外貿新動能持續釋放。商務部在廣泛深入調研基礎上，正會同有關部門針對地方和企業需求，研究穩外貿政策，推動外貿穩規模優結構。

束玨婷稱，第133屆廣交會將全面恢復線下舉辦。本屆廣交會將首次啟用新落成展館，展覽面積擴大到150萬平方米，線下參展企業超過3萬家。