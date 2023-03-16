在竹北市新仁醫院療養的23歲歡呼兒許詩婷，希望多交朋友，看看世界，新竹縣青年諮詢委員李吳釩等人，16日與縣府社會處前往探視，贈給收音機和VR眼鏡，讓她戴上VR眼鏡也能身歷其境看風景，達成多年來的願望。

社會處長陳欣怡說，許詩婷出生時被診斷出「先天性魯賓氏症候群」，且罹患肌肉萎縮症，天生是沒有表情的「面具臉」，因上顎凹陷，嘴巴無法合攏，不會吞嚥也無法說話。

徐詩婷從小就以醫院為家，長期仰賴呼吸器為生，是縣府長期申請輔具補助及身障生活補助的對象，她僅能以簡單手勢和文字與人溝通，曾用手語表達希望能多交朋友，多看看世界。

照護許詩婷多年的護理員徐美華 說，詩婷不只努力做復健，還願意下床跟著護理人員「巡房」，最喜歡隨著音樂旋律擺動表演，是病房裡的開心果！

徐美華並說，詩婷也會和其他在輪椅或病床上的歡呼兒打招呼，為大家一起加油打氣，是一位勇敢又堅強的青年。

青諮委員李吳釩說，從社會處得知許詩婷的資訊及願望後，馬上決定要完成她的心願，贈送收音機和VR眼鏡，她也體驗戴上VR體驗看世界風景的感覺。

大家希望許詩婷在親友不在時，有收音機陪伴度過漫長的時光，戴上VR眼鏡，躺在病床能有身歷其境看風景的感覺。

李吳釩說，VR眼鏡同時提供線上美國大學教育系統，讓許詩婷能一起跟著同學上課，感受外國老師的關懷。

社會處特別安排手語翻譯服務員，轉達許詩婷說的是，交到新朋友和收到禮物很開心，希望疫情快點過去，有更多朋友和教友可以來和她作伴聊天。