3月16日大陸網路科技巨頭百度召開新聞發佈會，宣佈正式推出中國版人工智慧聊天機器人、生成式自然語言模型「文心一言」，但由於此一新發布AI產品功能不如預期，發布會剛開始不久，百度股價重挫10%，同時帶衰香港科技股指午後大跌逾2%，成為是香港科技股30檔成份股最大輸家。

大陸百度籌備推出「文心一言（Ernie Bot）」，被視為回應OpenAI公司ChatGPT的中國版生成式自然語言模型的人工智慧聊天機械人，各界皆拭目以待。16日 下午百度董事長兼CEO李彥宏與技術長王海峰週四下午出席主持「文心一言」發布會，展示文心一言在文學創作、商業文案創作、數理推算、中文理解、多模態生成等5個使用場景中的綜合能力。

李彥宏在發表表會說，雖然文心一言技術尚未完美，但企業需求高，希盡早開放AI能力，而且推出後有助加快更新迭代，帶動文心一言能力。他表示，文心一言也可以處理英語，但不得不承認它的英語能力不如中文。

李彥宏稱，大模型將提供3大產業機會，包括新型雲端計算、行業模型精調和應用開發。

文心一言發布會開始後，百度股價連續重挫，至14時22分跌幅擴大至近10%，報120.5港元。百度重挫同時帶衰香港科技股指午後跳水逾2%，且是香港科技股30檔成份股最大輸家。