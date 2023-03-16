永豐銀行將ESG精神投入籃球場，本周末攜手「桃園永豐雲豹」籃球隊於主場舉辦「綠色行動力」主題日，除共同為球員加油外，現場更集結「永豐SPORT卡」、「汗水不白流」APP與數位帳戶－大戶DAWHO，將籃球運動、綠色金融與永續生活結合為互動式趣味遊戲、貼近球迷，全力支持國內體壇發展。

綠色行動力主題日結合籃球、金融與永續生活，永豐銀行表示，球場外規劃三大互動區，包括與綠色植栽打卡牆拍照並完成打卡任務，即可獲得限量小蜜豐環保杯墊；結合綠色金融知識的「綠色行動力神射手挑戰賽」，命中籃框九宮格就有機會獲得「魔獸」霍華德（Dwight Howard）限量周邊好禮；現場亦可申辦全新魔獸套卡，持套卡或永豐信用卡於桃園永豐雲豹主場刷卡購買球隊周邊商品全面8折。

球場內則由活力四射的動感表演正式展開，桃園永豐雲豹吉祥物－豹哥、永豐銀行吉祥物－大虎、FUNFUN及小蜜豐，與球隊專屬啦啦隊－電豹女大秀舞技；永豐銀行表示，賽事中場加碼投籃挑戰賽，率先從中場線命中籃框（Logo Shot）的投籃高手即可獲刷卡金5萬元，透過趣味且豐富的互動，邀請球迷共同實踐永續生活。

為支持多元化運動發展，永豐銀行指出，旗下長期贊助運動相關包括籃球、足球及霹靂舞等多項賽事，創造良好運動風氣、善盡企業社會責任；2018年則創新推出首張運動信用卡－永豐SPORT卡結合「汗水不白流」APP串聯個人運動數據，將汗水化為紅利點數，讓運動與金融創新結合。