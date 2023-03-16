財政部關務署臺北關與航警局安檢大隊執行X光儀檢快遞貨物時，發現一件以紡織品名義申報進口的包裹X光影像有異，開箱查驗後發現包裹中的手提袋貨品內層皆夾藏第一級毒品海洛因，毛重約12.5公斤，市價約6000萬元。航警局刑警大隊循線逮回涉案的潘姓泰籍移工，並依違反毒品危害防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

財政部關務署臺北關與航警局安檢大隊執行X光儀檢快遞貨物時，發現一件以紡織品名義申報進口的包裹X光影像有異，開箱查驗後發現包裹中的手提袋貨品內層皆夾藏第一級毒品海洛因，毛重約12.5公斤，市價約6000萬元。（航警局提供）

航警局表示，航警局安檢大隊與海關於111年11月間執行進口貨物檢查時，一件來自泰國寄往嘉義的快遞貨物X光影像有異，在開箱查驗後發現包裹內多件民族風手提袋內層夾藏白色粉末包，進一步查驗為第一級毒品海洛因，毛重約12.5公斤，意圖蒙混闖關，航警局隨即與嘉義市政府警察局刑事警察大隊、嘉義縣警察局朴子分局共組專案小組，並報請臺灣桃園地方檢察署范玟茵檢察官指揮偵辦。

專案小組清查貨物資料後，鎖定一名在嘉義工作的潘姓泰籍移工，遂佈線前往埋伏監控，並成功將潘姓犯嫌逮捕歸案。潘嫌到案一直向警方供稱，表示自己只是幫人收取貨物，並不知道貨物內有毒品，經專案小組突破心防後，潘嫌才坦承只是為了賺取新台幣「一萬元」的代收手續費，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

一件來自泰國寄往嘉義的快遞貨物X光影像有異，在開箱查驗後發現包裹內多件民族風手提袋內層夾藏白色粉末包，進一步查驗為第一級毒品海洛因，毛重約12.5公斤，意圖蒙混闖關。（航警局提供）

據了解，潘姓移工來台工作近2年，受境外友人委託，幫忙領取包裹，領取約萬元酬勞，因收取包裹前，已知內有夾藏海洛因毒品，所以領取包裹前潘嫌觀察多時，確認沒有警方埋伏才出面取貨，但仍遭警方逮捕，而這批查獲的海洛英是高純度，市價約為新台幣6000萬。

航警局表示，扣案毒品數量龐大，嚴重危害國人健康及社會治安，所幸毒品及時攔阻於國境線上，充分展現政府緝毒無假期及對毒品宣戰的決心，本局亦將賡續加強邊境毒品查緝工作，使不法集團無可趁之機。航警局同時也呼籲，製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。

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