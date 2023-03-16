趙露思飾演的「程少商」，遇見吳磊後，治癒彼此彌補缺憾。（八大提供）

吳磊為扮演要求過午不食的「凌不疑」角色，每日健身。（八大提供）

吳磊、趙露思合作《星漢燦爛》受到熱烈關注及話題討論，男女主角戲裡戲外甜膩互動，「吳露可逃」CP贏得大批網友喜愛，圈粉無數，甚至導演費振翔都想盡辦法幫觀眾謀福利。在幕後花絮中，一場吳磊和趙露思只親臉頰被嫌不夠直接，導演立即要求：「不是，親嘴！」

男女主角吳磊、趙露思繼《長歌行》後二度合作，並且在《星漢燦爛》中首次配對談情。吳磊飾演的「凌不疑」背負沈重的身世之謎，趙露思扮演的「程少商」出生即被寄託廢養，兩人相遇後，在相處過程治癒彼此心中缺憾。

粉絲只要見兩人互有放閃情節，無不引起熱烈討論，其中一段吳磊單手抱趙露思畫面，成為網路熱搜片段，對此吳磊回應表示，他只是具備一個成年男子正常的力量，「趙露思很輕，所以單手抱她很輕鬆。」

吳磊為貼近「凌不疑」角色，雖然人物被設定過午不食，但他本人私下除了照舊吃飯外，會透過健身的自我要求來符合角色，「我把自己逼在非常幹練的一個狀態，很緊緻、很瘦。」相較於吳磊嚴格執行身材管理，趙露思在拍戲期間，隨身帶著餅乾、蛋糕，三不五時餵食大家，連導演都被收服稱讚零食美味。透過幕後花絮，趙露思零食吃完後就把目標轉到道具餐， 甚至工作人員才驚覺到她把劇組道具都吃光光。

《星漢燦爛》八大戲劇台自4月14日起，週一至五晚間九點全台首播。