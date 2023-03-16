民眾黨高市黨部規畫4月1日在高雄中正公園盛大舉行3000人的「民眾親子野餐會」活動，黨主席柯文哲將以貴賓身分出席。不過，該活動被解讀是否為2024暖身，爭取南部票倉？對此，高市黨部代理主委林富男強調，全程不談政治、不喊口號，請外界勿多做解讀。

民眾黨高市黨部主辦的這場「民眾親子野餐會」，將在4月1日周六下午3至6時在中正公園登場，近日邀請函已透過各管道發出，當中提到「春天到了，柯P來了！我們邀請您與家人親友一起來參加活動，享受美好的時光和輕食，同時也能認識更多新朋友」。

民眾黨高市黨部規畫4月1日在高雄中正公園盛大舉行3000人的「民眾親子野餐會」活動，黨主席柯文哲將以貴賓身分出席。（柯宗緯翻攝）

林富男表示，活動不盈利，全程免費，以10人、1桌為單位，僅提供300桌有限名額，即日起開放報名，預料會有3000人共襄盛舉，並提供「民眾野餐籃」，而對象不分政黨，「所以來的不見得都是黨員，也不見得黨員邀的」。

民眾黨高市黨部規畫4月1日在高雄中正公園盛大舉行3000人的「民眾親子野餐會」活動，黨主席柯文哲將以貴賓身分出席。（柯宗緯翻攝）

針對發起動機，林富男透露，柯文哲4月初將訪美，長達20多天不在台灣，因此有年輕朋友提議辦此活動，順便送行，不過現場不會搭舞台，也不會以麥克風致詞環節，柯文哲會與民眾握手、拍照、寒暄方式互動。

不過，柯文哲卸下台北市長後，時不時就往南部跑，農曆過年前夕，也是選高雄為第一站，到三鳳中街發春聯，以及228連假單車一日北高才剛來過，這回也選擇高雄作為第一站野餐趴活動，被解讀是要為2024總統大選暖身，拓展南部票倉。

對此，林富男強調，活動宗旨為民眾化、親子化、家庭化，柯P舉手投足本來就會被放大解釋，但當天不會有政治活動，也不是柯P要去美國前的暖身活動，現場更不會喊「柯文哲當選」等口號，純粹邀請有興趣想在公園野餐的朋友參加。