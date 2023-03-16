泡熱水澡是不少人放鬆的方式，但家醫科醫師李思賢表示，其實泡在冰水中更有助於健康，例如增加基礎代謝率、提高抵抗力，還可抗老長壽，但有心血管疾病或年長者必須要先諮詢醫師後才能嘗試冰水浴。

李思賢在其臉書粉專上表示，比起溫泉，他更喜歡泡冰水，因為泡冰水對身體的好處更多，所謂的冰水，在此是指低於15度的水溫。

他指出，綜合多項研究，泡冰水的好處有9項，分別為增加腦內啡讓心情愉快、加強循環、刺激白色脂肪轉變為棕色脂肪、提高免疫力、促進粒線體分裂、增加基礎代謝熱量、減少體內發炎、改善疲勞、減少運動後肌肉痠痛。

所謂的促進粒線體分裂，李思賢今受訪時表示，因粒線體提供細胞能量，堪稱「細胞的發電站」，粒線體分裂會讓粒線體增殖，除了讓人更有精神，還能抗老長壽。

至於刺激白色細胞轉為棕色細胞，李思賢曾表示，人體的脂肪有白色與棕色脂肪，白色脂肪可儲存能量，太多時會導致肥胖；棕色脂肪則可燃燒能量、產生熱能。因此若將白色脂肪轉為棕色脂肪，有助減重。

但他也提醒，一般人若不習慣泡冰水，可漸進式地從溫水轉為冰水；此外，有心血管疾病或年紀較大的人，不宜在未諮詢醫師的狀況下，貿然進行冰水浴，「因為太大的溫度改變會使血管收縮或擴張過快，導致血壓劇烈起伏，產生相當大的健康風險。」