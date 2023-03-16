屁孩摸黑潑漆眼科診所，紅漆自濺雙腳變鐵證遭逮喊「有夠衰」。

台中市太平區中興路一家眼科診所日前被人暗夜潑漆，警方追查是18歲、16歲張男所為，兩人共乘機車以口罩遮住車牌，到該診所前持預備的油漆朝診所鐵捲門潑灑後就騎車離車。台中市太平派出所獲報後，漏夜循線追查，而其中1男潑漆自濺雙腳，成為追查目標。警方不到1天的時間就迅速將張姓2男查獲到案，並移送法辦。

18歲張姓男子5日凌晨騎機車載16歲張姓男子到眼科診所前，從機車腳踏板提著一桶油漆下車，接著即走向眼科診所大門潑漆，還連潑兩次，還一度灑到自己的腳上，隨後又騎著車載著張姓少年離去。

他們到案後坦承犯案，但均聲稱是因心情不佳，半夜漫無目的四處遊晃，後來才任意找個目標潑漆，以發洩情緒。唯因倆人潑漆的目標明確，事前又以口罩遮住車牌，顯然有備而來，警方將再深入追查詳因。

其中，18歲張男表示，因油漆不慎潑到自己的雙腳，事後還花了許多時間清潔，實在「有夠衰」。

眼科診所表示，不認識倆人，也未與人結怨，鐵捲門遭到毀損，因而向倆人提告，全案警方將檢具相關事證，依涉嫌刑法恐嚇、毀損等罪及少年事件處理法、兒童及少年權利保障法等移送台中地方法院檢察署偵辦。

太平分局呼籲，如有私權糾紛應詢法律正當管道解決，對於任何形式之暴力行為絕對從速從嚴究辦，依法嚴懲，以維護社會秩序。