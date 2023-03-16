台電「核能一廠用過核燃料中期貯存計畫」水土保持計畫第2次變更設計，因新北市政府不予核定，多次訴願、撤銷後，新北市政府仍不予核定，台電提起行政訴訟，台北高等行政法院判決台電勝訴，令新北市政府應就水保計畫第2次變更設計，作成准予核定的行政處分。可上訴。

台電坐落新北市石門區土地的「核能一廠用過核燃料中期貯存計畫」辦理水土保持計畫送審，新北市政府在2010年9月13日核定，並核發水土保持施工許可證，但後來台電申辦水保計畫第1次變更設計被核定後，台電在2013年6月25日完工，請新北市政府辦理完工檢查。

新北市政府認為台電沒有依核定的水保計畫第1次變更設計內容施作，於是台電函陳請經濟部向新北市府申請水保計畫第2次變更設計，並依新北市府審查意見多次修正後，新北市政府仍認台電未依審查意見完成補正，2018年間連續作成4次處分不予核定申請。

但農委會撤銷命新北市府另為適法處分，新北市府在2020年不予核定申請，台電不服提起訴願，農委會決定撤銷原處分，命新北市府2個月內另為適法處分，台電認為訴願決定無法滿足其行政救濟的目的，於是提起行政訴訟。

北高行政法院認為，台電從2013年提出申請以來，已依新北市政府要求提出13次補正資料，經其反覆審查後，陸續作成處分，且每次不予核定的理由均相同，法官認為該申請已符合法規標準，新北市政府無不予核定的裁量或判斷空間，判命市府作成准予核定的行政處分。