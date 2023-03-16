配合航空城徵收，桃園大園橫峰里內4尊土地公昨舉行移駕暫俸典禮。（徐振坤提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區橫峰里內4尊土地公，15日舉行移駕暫俸典禮，聚集於水源路660巷內的組合屋聯合供奉。（徐振坤提供／蔡明亘桃園傳真）

土地公搬遷儀式，地方民代也到場參與。（徐振坤提供／蔡明亘桃園傳真）

當地里長表示，未來4尊神明將「一起辦公」聯合庇佑里內民眾平安順心。（徐振坤提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區橫峰里內4尊土地公，15日舉行移駕暫俸典禮，許多信眾都到場參與。（徐振坤提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園航空城計畫總面積達4564公頃，桃市府執行與代辦區段徵收面積共1756公頃，分10個分標執行，皆已陸續開工。徵收範圍內不僅住戶要搬遷，廟宇神明也得搬家，近日大園區橫峰里，為里內4座土地公廟舉行移駕暫俸典禮，將神尊聚集於暫時搭建的組合屋。里長徐振坤說，地方信眾相當重視，日後4尊土地公也將「聯合庇佑」里民。

據統計，桃園航空城機場園區與附近地區徵收範圍內，合法登記廟宇或教會共12處，未立案大小廟宇約130處，部分廟宇自尋地點設臨時紅壇，民政局於客貨運園區的汙水處理廠內，也安排神像暫置空間，供未立案宗教場所安置神像，至於已立案宗教場所，已於都市計畫階段以原地或易地畫宗教專用區，未立案土地公廟若有安置需求，也可提出場址與面積需求，申請都市計畫變更審議。

橫峰里長徐振坤表示，橫峰里民過去多從事農業，里內徵收範圍共有7座土地公廟，是當地居民信仰寄託，無論生小孩、收穫水稻或飼養家畜等生活大小事，都會祈求土地公庇佑，故這次辦理土地公廟移駕暫俸典禮，約1000名地方信徒都非常重視。

徐振坤說，這次移駕的是里內湳仔、頂湳仔、橫山王、水頭仔4間土地公廟，2月23日各廟委員與大園仁壽宮法師，共赴新竹城隍廟，向城隍爺稟報希望能「留任」土地公，擲筊後獲准，並於昨日舉行典禮，依循古禮程序，將4尊神明請到水源路660巷內，暫時搭建的組合屋神壇。

徐振坤提到，未來4尊神明將「一起辦公」聯合庇佑里內民眾平安順心，由於航空城徵收範圍內有許多土地公廟，他們辦理移駕典禮後，還有不少廟宇人員來探尋該如何安排較恰當，目前已向地政局申請於廣場用地內畫設宗教用地，位置就在臨時神壇的前方，未來新廟重建完成後，即可就近移駕。