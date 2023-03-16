匈牙利最大旅遊雜誌「Világjáró（世界旅行家）」3月份之「國際旅展特刊」特別以高雄左營蓮池潭龍虎塔做為雜誌封面，更以單獨2頁篇幅介紹高雄人文特色與獨特風景，是高雄向歐洲旅遊市場宣傳推介之重大突破，更是高雄觀光在歐洲市場的重要起手式。另觀光局也攜手「台灣觀光協會」，力推高雄亞洲新灣區絕美夜景登《台灣觀光》月刊日語版3、4月份封底。

高雄市政府觀光局攜手我國駐匈牙利代表處共推國際觀光(高雄市觀光局提供)

高雄積極推展疫後觀光，盼能努力開拓高雄歐美國際旅遊市場能見度，高雄市政府觀光局與我國駐匈牙利代表處共推國際觀光，將高雄蓮池潭龍虎塔合力推登匈牙利最大旅遊雜誌「Világjáró（世界旅行家）」封面，並以高達2頁篇幅讚譽高雄為「台灣最潮藝文重鎮」，深刻描述高雄成功從工業城市蛻變成為文化之都，許多原為工業用途的廠房已改為藝廊或劇院，原本的高雄港區域，如今則矗立許多座世界級的華美建築。該雜誌通路不僅遍及匈牙利各大書店、報攤及便利商店，更進一步拓展至歐洲旅展；同時，透過Világjáró雜誌官網及臉書、駐匈辦事處臉書等相關網路社群，盛讚高雄觀光相關文章，全歐洲都看得到。

駐匈牙利劉世忠大使積極協助推展高雄國際觀光(高雄市觀光局提供)

觀光局局長高閔琳表示，高雄熱情燦爛的陽光、多元豐富的人文與自然景觀其實對歐美觀光客非常有吸引力；隨國際疫情趨緩，世界各國旅遊禁令放寬，為推展高雄國際觀光與歐美旅遊市場的能見度，觀光局也積極尋求行銷宣傳新通路、努力開發旅遊市場。高閔琳表示，特別感謝外交部駐匈牙利代表處劉世忠大使大力協助，讓高雄龍虎塔榮登匈牙利最大旅遊雜誌Világjáró封面，甚至在該雜誌的台灣專題中以高達2頁篇幅專文介紹高雄，對於高雄在歐洲地區、打開歐洲市場有重大突破。高閔琳說，Világjáró雜誌筆下的高雄是座迷人的港灣城市，融合精彩豐富的人文宗教與藝術景點，包括愛河、駁二藝術特區、旗津濱海沙灘、亞洲新灣區夜景、佛光山與田寮月世界泥火山等特殊自然地質景觀等知名景點與地標，以及令人吮指回味的高雄特色美食及饒富趣味的夜市，值得旅客多停留幾天進行深度探訪。

雜誌內文推薦至佛光山佛陀紀念館(高雄市觀光局提供)

此外，觀光局也乘勝出擊、主動與台灣觀光協會合作，在主攻日本市場的「台灣觀光」日本語版3、4月刊，向日本旅客介紹璀璨的高雄港夜景。後續將可在外交部大阪、福岡、那霸辦事處、交通部觀光局東京及大阪辦事處、台灣貿易中心、熊本及長崎等友台縣廳、航空公司及主要赴台旅行社等通路，都可以看到相關高雄觀光資訊，為後疫情時代的高雄與日本的國際觀光交流再闢新章。

雜誌文中也提及駁二藝術特區是高雄最具嬉皮風味的地方(高雄市觀光局提供)

國境開放是旅遊新紀元的開始，高雄擁有得天獨厚的陸海空地理交通優勢，是世界少有的國際觀光資源及便利性。觀光局表示，本次與駐匈代表處、台灣觀光協會合作，努力推升高雄在歐洲與日本旅遊市場的能見度；日前也透過活動舉辦如蓮潭燈會邀請美國在台協會高雄分處、姊妹市如美國波特蘭、日本熊本縣市及韓國水原市代表前往賞燈，內門宋江陣活動也與美國學校學生樂隊交流等城市外交與國際交流的管道，持續拓展高雄城市觀光行銷。