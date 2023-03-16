現代人生活步調緊湊，早餐吃外食人數已破千萬，有近5成人注重供貨穩定、免排隊特點習慣到超商買早餐，商機上看2千億；此外，因物價通膨，破7成消費者喜歡搭餐促銷，其中北部人最愛飯糰、蕃薯等小食、南部人最愛吃粗飽的包子、麵包等，為迎接18日國際早餐日，四大超商紛推各式早餐優惠包含第二件6折、搭咖啡折價等滿足不同客群愛好，預期買氣上升至少1成。

萊爾富推3款厚菠蘿麵包系列新品，主打外層菠蘿酥皮增量30％，口感豐厚酥脆，32元。（萊爾富提供）

萊爾富觀察內部資料發現，麵包銷售冠軍由菠蘿麵包系列拿下，經典的單純口味深受消費者青睞，即起再推新品「厚菠蘿麵包」，將菠蘿皮用量增加30％並提升奶油香與蛋香，另於菱格紋上沾附細砂糖，口感更酥脆且不乾。即起至4月4日買厚菠蘿麵包系列新品，搭15項指定飲品只要49元，會員還能享Hi點5倍送。

7-11於1200店販售的「熱壓土司」目前已開發超過10種口味，其中紐奧良風味烤雞最熱銷。（7-11提供）

喜歡熱騰騰早餐也能選擇現壓的「熱壓土司」，7-11分析，該類別年度銷售就破2億元業績，學區、醫院、交通轉運站與辦公商圈門市單店最高一天可賣超過百片，最受歡迎口味為「紐奧良風味烤雞」，標榜口感滑嫩不柴、醬汁入味。即起指定三明治、麵包、熱壓土司等主食搭CITY CAFE等飲品享45元至65元優惠。

全家響應國際早餐日，即起至21日金飯糰全品項第二件6折。（全家提供）

全家近期與YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」下品牌「金家ㄟ」合作，新品包含「大飯糰辣炒豬肉」，以韓國辣醬拌飯，搭醃漬豬腿肉片拌炒，辣感十足激起食慾，21日前買全家金飯糰全品項，可享第二件6折；另即起至4月4日同推匠土司家庭號搭光泉鮮乳（936ml）只要109元，還有百種餐促優惠，價格帶落在39元至69元。

17日至19日全盈＋PAY消費有好康，享Let’ s Café特濃拿鐵買一送一。（全家提供）

OKmart現主打「黑糖肉桂捲」，結合特殊捲類造型麵包，撒上花蓮鳳林有機土肉桂，口感酥軟，加熱後再吃味道更足；另4月5日前搭GEORGIA喬亞咖啡只要59元，還有機會抽專業手沖咖啡組。