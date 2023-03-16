永豐餘2022年第四季合併營收193.49億元，季減5.17％、年減10.62％，為近9季低，毛利率12.37％、下探12年低點，營業虧損578萬元、創近9年低。歸屬母公司稅後虧損0.56億元、每股虧損0.03元，營運轉虧、雙創近6年半低點。

合計永豐餘2022年合併營收796.35億元，年減6.64％、仍創次高。惟毛利率13.96％、營益率1.44％，分創近14年、近8年低。歸屬母公司稅後淨利21.69億元、年減達58.31％，每股盈餘1.31元，雙創近4年低。董事會決議擬配息0.9元，盈餘配發率約68.7％。

永豐餘表示，全球產業庫存調整導致客戶訂單需求減弱，使上季營收下滑。因原物料、物流、能源成本仍位居高檔，導致毛利下滑、營業出現虧損。其中，工紙紙器及其他事業群營運分別虧損1.88億元、0.8億元，前者主要受中國大陸虧損拖累，後者則是申豐營運轉弱。

永豐餘2023年前2月自結合併營收106.42億元，年減14.73％，為近3年同期低點。展望後市，永豐餘將持續朝再生能源及能源管理、下世代新創公司投資與孵化、持續全循環經濟發展、醣經濟下新材料發展，工業4.1及上下游產業生態系統建置等5大方向邁進。

永豐餘總經理駱秉正表示，去年第四季市場終端消費需求位處相當低檔，企業調整產銷結構、紛紛去化庫存也影響售價。隨著封控陸續解除，目前首季狀況已有不同，需求疲弱狀況亦有好轉，但究竟是狀況趨緩還是長期現象，還需要進一步觀察。

駱秉正指出，永豐餘對此目前動態因應市況靈活調整，特別聚焦成本、物料等存貨管理，投控方則聚焦其他資產的投資報酬，讓整體營運在面臨新不確定因素時，能提升因應挑戰的韌性，對後市審慎看待。

對於決議公開處分台南安平區3800多坪土地，駱秉正表示，近年南部工業區及科學園區需求較旺盛，該土地目前為出租運用，考量土地價值提升，決議適度調整資產配置、採公開標售方式處分，盼據此提升資產報酬率，希望今年有機會完成。