國民黨選策會成員列入立委傅崐萁、前台南市議長李全教引發黨內反彈，被視為國民黨參選2024總統的有力人選的新北市長侯友宜，今更發文強調，政黨不能因黑金影響國家利益。國民黨立委游毓蘭今受訪時表示認同，並強調侯就是要提醒大家歷史不能遺忘，不要忘掉國民黨過去背負黑金的惡名，好不容易走出來，千萬不要再讓別人隨便給我們貼上標籤。

游毓蘭說，國民黨做為百年政黨，一路走來的確起起伏伏，過去一黨獨大時的確有一段時間、尤其在前主席李登輝任職期間，很多人都說國民黨裡面有很多黑金派系，而過去這幾年看到民進黨執政之後，國民黨等於是上沖下洗，黨產被沒收，各方面被消滅殆盡，現在是窮得很清白有志氣，經常是靠著一瓶礦泉水打選戰。

游毓蘭表示，最近看到傳聞黑金、貪瀆，好像都跟握有權力的執政黨有關，國民黨也逐漸擺脫過去印象，所以這也是年輕的從政黨員憂心之處。她說，黨主席朱立倫在選擇選策會成員時，應是要針對若干艱困選區，找到合適戰將，但整個過程需要充分對話，不該放棄年輕族群，尤其是這些年輕族群在國民黨低潮時能代表國民黨打選戰，開始讓國民黨有點驕傲、光榮感之時。

游毓蘭說，黨中央該思考如何跟從政黨員、支持者對話，絕對不可能再黑金復辟。

游毓蘭提到，她與侯友宜有將近47年交情，以她對侯的認識，侯不是一個很躁進的人，發文不是為了個人參選有沒有影響，而是針對目前這個國民黨危機而發聲，否則年輕黨員恐已放棄希望，或者是因此辭去黨職、喊「怎麼選得下去」之類。

游毓蘭說，侯友宜沒有刻意指誰，侯比較高瞻遠矚，是希望所有人在決策過程中要深思熟慮，因為要對個人還要團體負責。她也提醒，不管侯友宜要不要參選，他現在是中華民國最大的行政區、有400萬人口的新北市市長，侯所反映的也是大量民意。

游毓蘭強調，侯友宜是要提醒大家歷史不能遺忘，不要忘掉國民黨過去曾背負黑金惡名，如今好不容易走出來，千千萬萬不要再讓別人隨便給國民黨貼上標籤。