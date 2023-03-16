身心障礙者因認知能力及障礙因素影響牙齒的照護能力，蛀牙率都較一般人嚴重，恐懼看牙醫及滿口爛牙的情形比比皆是，高雄市政府社會局無障礙之家附設燕巢家園建置牙科診療中心，由高雄市牙醫師公會協助讓「牙醫到我家」，來為這群身心障礙者口腔健康把關。

考量身心障礙者口腔醫療特殊需求，牙科診療中心配備完善牙科診療專業設備、器材及消毒設備等，陳設以溫馨的暖色系搭配寬敞的空間設計，讓服務對象宛如進入日常活動教室，大大降低服務對象對看診的恐懼，在經過身障特殊對象牙醫教育訓練且經驗豐富的牙醫師以最適合身障的方式治療後，看牙不再是難關。

小浚自小就怕看牙，必須在媽媽的陪伴才能勉強進入牙科診間，但自從媽媽過世後，小浚每次要看牙都難倒了老爸爸，在家園熟悉的空間，小浚在工作人員陪同下走進牙科診療中心，過程雖有遲疑、稍有抗拒，但最後能配合牙醫的指令躺上診療椅，對於小浚而言是極大的進步。

服務對象牙齒獲得專業照顧。（高雄市社會局提供／林雅惠傳真）

小琪缺乏母親的關愛再加上父親欠缺照顧技巧，致使小琪入家時骨瘦如材，在家園照拂下小琪已回復應有的體型，小琪的好胃口讓口腔照護更顯重要，除協助口腔清潔外更需要牙科專業的照顧，牙科診療中心的設立讓身障家民口腔問題得到實質的照護。

無障礙之家黃慧琦主任表示，社會局有感於身心障礙者口腔照護之重要性，牙科診療中心已開始提供燕巢家園服務對象口腔診療服務，初期以燕巢家園家民為主要服務對象，未來希望擴大提供服務領域至社區身心障礙服務對象，期盼能讓更多身心障礙者受惠。