羅姓男子2年前透過仲介業者張女及陳男，買下嘉義市湖子內區段徵收土地，申請建屋時卻要繳納代金246萬餘元給嘉義市政府才取得使用執照，他向仲業者求償，法官審理認為仲介業者未善盡查證及告知責任，判業者賠償246萬餘元。全案可上訴。

羅男於2020年10月間經仲介公司張姓營業員向陳姓地主買下湖子內的1筆土地，2021年4月完成登記，支付張女26萬3000元服務費，後來羅男向嘉義市政府申請建照，因土地位於「湖子內地區環保用地區段徵收」地段，市府依此區段徵收開發要點規定，要求羅男捐出30％土地或繳納代金給市府，才能核發建築使用執照，羅男因而繳納246萬6450元代金。

羅男主張因仲介公司沒有事先詳查土地買賣、建造房子等相關規定，以致他還要多繳納代金，對仲介公司、張女及陳姓不動產經紀人提訴損害賠償246萬6450元及返還服務費。

仲介公司及張女、陳男辯稱，買賣契約書有交付現況說明書、分區證明等附件，且法定「不動產說明書應記載及不得記載事項」內容，並不包括「代金或其他性質上作為開發條件的給付義務」，已善盡仲介工作的調查職責，此外，羅男急於完成交易，未先確認、取得建照即先交付買賣價金，應有過失責任。

法官審理，市府人員證稱使用分區已註記相關限制，上市府網站或相關單位都可查詢得到，法官指示當庭用電腦搜尋「湖子內地區環保用地區段徵收細部計畫案」，即查詢到捐贈土地或繳納代金等相關規定。

法官據此認為，仲介公司、張女及陳姓經紀人未盡合理調查及報告義務，因而判決，陳男、張女有過失，公司也應負責，陳男、張女及公司都要連帶賠償這筆代金246萬6450元。