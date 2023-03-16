桃園市某國中陳姓和洪姓學生5日在學校發生碰撞，之後一群同學在網路上發文筆戰互嗆，引發口角衝突，陳姓學生家長得知此事後，5日竟私約6名學生談判，過程中雙方一言不合，陳姓學生家長率多名黑衣人徒手毆打6名學生，造成學生腦震盪、身上多處擦挫傷，警方獲報後，依傷害、恐嚇及妨害自由等罪嫌偵辦。

據了解，平鎮區某國中陳姓和洪姓2名學生，本月3日在學校走廊發生碰撞，兩人後來在網路上發生口角糾紛，雙方互嗆家長有黑道幫派背景，其中陳姓學生的父親得知此事後，於網路上私約其他6名學生到平鎮區一處民宅內談判，陳姓學生父親帶了2、30人到場，6名學生僅有1 家長陪同，其餘均不知情，過程中雙方人馬叫囂發生激烈衝突，陳姓學生父親竟率眾徒手狂毆6名學生及家長，造成6名學生腦震盪、身上有多處擦、挫傷。

警方表示，警方於3月9日接獲被害人報案後，立即啟動校安通報機制，並於3月10日及3月11日通知相關涉案人士到案，警方訊後依傷害、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，警方調查雙方均無黑幫背景，也持續擴大追查有無其他不法。