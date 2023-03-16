國人喜愛鹿茸，但卻不習慣吃鹿肉，屏科大為提高養鹿產業價值，近來協助養鹿場以台灣水鹿的里肌、腹脇、菲力與腿肉等不同部位及特性，開發出3道冷熱前菜、2道湯品、7道主餐與2道副餐點心等14道結合異國風味的鹿肉料理，道道精緻可口，令人食指大動。

屏科大為提高養鹿產業價值，近來協助養鹿場以台灣水鹿的里肌、腹脇、菲力與腿肉等不同部位及特性，開發14道結合異國風味的鹿肉料理。（謝佳潾攝）

屏科大餐飲系專技助理教授趙偉廷指出，鹿肉有高蛋白、高鐵質、低脂肪，最精華的部分是里肌、小里肌，口感比牛肉扎實，也比羊肉沒有腥味，是不敢吃牛、羊肉的民眾可以選擇的肉種，營養質很豐富，可以滋補身體，在西餐中是屬於高級料理，不少米其林料理都會使用鹿肉。

屏科大為提高養鹿產業價值，近來協助養鹿場以台灣水鹿的里肌、腹脇、菲力與腿肉等不同部位及特性，開發14道結合異國風味的鹿肉料理。（謝佳潾攝）

趙偉廷說，鹿肉因低脂肪所以要用低溫烹調，以增加油質讓口感不會太柴，同時結合異國料理方式發揮鹿肉特色，如有日式鹿肉拉麵以鹿骨熬湯，同時也用鹿的腹脇肉取代豚肉叉燒，使得口味更勝於日式豚骨拉麵。

屏科大為提高養鹿產業價值，近來協助養鹿場以台灣水鹿的里肌、腹脇、菲力與腿肉等不同部位及特性，開發14道結合異國風味的鹿肉料理。（謝佳潾攝）

又如法式鹿肉清湯，是以鹿骨熬湯並用鹿邊肉取代牛肉或雞肉混合蛋白，並充分利用切割所剩餘的碎肉減少廚餘的產生，烹調過程中透過蛋白吸附食材在熬湯過程中產生的雜質，淨化成琥珀色澄清的湯汁。

屏科大為提高養鹿產業價值，近來協助養鹿場以台灣水鹿的里肌、腹脇、菲力與腿肉等不同部位及特性，開發14道結合異國風味的鹿肉料理。（謝佳潾攝）

此外，還有法式威靈頓鹿排，採用鹿的菲力排，透過表面包裹洋菇餡及酥皮，外酥內嫩，在傳統作法上加以創新。趙偉廷說，目前台灣很多西餐廳的鹿肉都採進口的，其實國內也有很多鹿肉，但多做鹿肉乾，其實很可惜，若能藉此推廣鹿肉用途，可以有助提升養鹿產業價值。

屏科大為提高養鹿產業價值，近來協助養鹿場以台灣水鹿的里肌、腹脇、菲力與腿肉等不同部位及特性，開發14道結合異國風味的鹿肉料理。（謝佳潾攝）

台南福成養鹿場場長蘇文聰說，家裡養鹿近50年，自己是第二代，養鹿場一直以來都是採鹿茸為主，另做加工副產品，如鹿肉乾、寵物食品，加上大家的既定印象都是在山產店或快炒店吃鹿肉，所以以前沒想過要發展鹿肉，但在得知鹿肉在國外是高級料理後，很希望透過產學合作提高鹿肉的使用層次。

為此，蘇文聰免費贊助鹿肉給屏科大餐旅系教學研發，而成果一出爐，蘇文聰驚豔不已，他驚呼：「好精緻！」他笑說，他自己會用鹿肉藥燉排骨，跟這14道鹿肉料理有很大的區別，很看好鹿肉的發展市場。