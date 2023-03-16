國際銀行巨擘摩根大通（J.P. Morgan）表示，美聯儲（FED）的緊急貸款計劃可能會向美國銀行系統注入多達2兆美元（約新台幣61兆）的資金，以緩解去年猛烈升息以來所造成的流動性危機，即市場流動性、資金流動性（例如：存、提款、借貸和交易等等）。

據財經媒體《Business Standard》16日報導，由倫敦的摩根大通策略分析師Nikolaos Panigirtzoglou所領導的團隊在週三（15）的一份客戶說明中寫道：「美聯儲銀行定期融資計劃（Bank Term Funding Program, BFTP）的使用量可能會很大」。他們說，雖然最大的銀行不太可能利用該計劃，但該機制設想的最大使用量接近2兆美元，這是5大銀行以外的美國銀行所持債券的面額。

美國當局在連續3家銀行倒閉後設立了這一項計劃，目的是防止更多銀行為了獲得資金而火速出售美國國債。另外，由於外界預測美聯儲將在下週跳過升息，以穩定銀行業，美國國債2年期收益率本週已暴跌超過60個基點。。

摩根大通策略師寫道，雖然美國銀行系統仍有3兆美元（約新台幣91兆）的儲備，但其中很大一部分是由最大的銀行持有。他們認為，流動性收緊既是由美聯儲的量化緊縮造成的，也是由升息所引起的，因為大幅升息鼓勵人們將銀行中存款轉移到貨幣市場基金裡面，進而減少了貨幣的流動。

摩根大通的策略師們認為，銀行定期融資計劃應該能夠向銀行系統注入足夠的儲備金，以減少儲備金的稀缺性，並扭轉過去一年中所發生的緊縮。美聯儲在本週的一份聲明中表示，美聯儲將在每週發佈資產負債表數據時匯總報告該計劃的使用情況。