▲蔡適應捐贈1000包牛軋糖給慈善機構，拋磚引玉。（徐佑昇攝）

▲普發現金6000元預計3月22日可開始登記。（蔡適應辦公室提供／徐佑昇攝）

針對政府「全民共享普發現金規畫」，也就是6000元現金部分，16日財政部於行政院報告指出，將於3月22日上午8時起先開放預先登記，後續再開放其他領取方式。對此民進黨基隆市立委蔡適應召集基隆五家慈善機構，呼籲民眾可以捐出這6000元給更有需要的公益團體，好上加好，並捐贈1000包牛軋糖給慈善機構拋磚引玉，邀請大家一起做愛心。

蔡適應表示，6000元普發現金的政策感謝各位立委的努力，下週即將可以開始登記，不過希望大家在領到6000元後，行有餘力可以捐給基隆這些長期為長者、弱勢族群努力的慈善機構，包含家扶基金會、華山基金會、人安基金會、創世基金會以及伊甸基金會，讓這筆錢可以幫助更需要的人，好上加好。他自己本身也捐贈大黑松小倆口的牛軋糖給這些慈善機構，拋磚引玉，來形成善的循環。

基隆家扶中心主任陳美君表示，全民共享經濟成長的6000元，是政府跟民眾的小確幸，她期盼大家能拿來幫助公益，讓這政策好上加好、喜上加喜。華山基金會基隆新北區站長顏緹武表示，華山基金會主要照顧全台弱勢的長者，包含獨居、失智、失能的長者，希望民眾有餘力的話，能捐贈華山基金會幫助弱勢長者。

人安基金會基隆平安站站長周泉宥表示，人安基金會主要照顧街頭的寒士，提供午晚兩餐，期盼這6000元能發揮最大的功能。創世基金會基隆分院院長李淑婷表示，創世基金會主要照顧植物人的部份，期待社會大眾能幫助植物人安養的費用。伊甸基金會基隆區高專李曉琳表示，伊甸基金會主要幫助早療的孩子，以及成人、長者的身障朋友，希望大家捐6000做公益，幫助我們的社會服務持續前進。

全民共享普發現金網站（尚未開放，預定3／22 上午8時開放登記）：http://6000.gov.tw/

以下為各慈善機構的捐贈劃撥帳號：

家扶基金會 基隆家扶中心

劃撥帳號：0108-8171

收款戶名：基隆家扶中心

愛心專線：（02）2431-9000

華山基金會

劃撥帳號：1988-4941

收款戶名：華山基金會

愛心專線：（02）2427-1061

人安基金會基隆平安站

劃撥帳號：1994-9502

愛心專線：（02）2427-3323

備註：基隆平安站

創世基金會 基隆分院

劃撥帳號：1975-0257

愛心專線：（02）2421-4738

伊甸社會福利基金會

劃撥帳號：0579-3779

收款戶名：財團法人伊甸社會福利基金會

捐款專線：（02）2230-6685

傳真：（02）8230-1207

雲端發票捐贈碼：25885